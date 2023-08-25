Каждый вылет - это испытание системы нашей противовоздушной обороны и сбор информации врагом.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования"Юг" Наталья Гуменюк объяснила, почему участились слеты русских МИГов.

В эфире телемарафона она отметила, что, во-первых, россиянам такие вылеты действительно нужны для боевого слаживания.

"А во-вторых, надо понимать, что каждый вылет - это испытание системы нашей противовоздушной обороны и сбор информации врагом", - отметила Гуменюк.

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Полеты российских МиГов-31К

Напомним, сегодня, 25 августа, во второй половине дня в Украине уже дважды звучала масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеских МиГов. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что был зафиксирован взлет МиГ-31К Воздушно-космических сил РФ с аэродрома Саваслейка.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что частые взлеты МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал", связаны с подготовкой нового летного состава. Отмечается, что Украина не может не объявлять воздушную тревогу даже при тренировочных полетах врага на указанном типе самолета.

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