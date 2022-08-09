Ракеты могли повезти на контролируемый россиянами аэродром в Зябровке.

В Гомель снова прилетел Ил-76 ВКС РФ, который мог привезти ракеты для С-300/400.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Сегодня (8 августа) в районе 15:30 в аэропорт "Гомель" прилетел Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-78842 и улетел в районе 18:05. Важно отметить, что это уже третий Ил-76 ВКС РФ, который прилетел в Гомель за последние три дня и в этот раз у нас есть основания полагать, что борт мог привезти в Гомель новую партию ракет для ЗРК С-300/400", - говорится в сообщении.

В "БГ" отмечают, что после прилёта борта в Гомель было замечено движение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты, предположительно под ЗРК С-300/С-400.

"Маршрут движения тралов повторяет тот, что был 5 августа, когда Ил-76 ВКС РФ уже привозил партию ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель (этот же Ил-76 RA-76604 ВКС РФ последний раз прилетал в Гомель вчера, 7 августа, в 07:00 и улетел в 08:20). Таким образом, как и в прошлый раз, мы можем предположить, что тралы могли повезти ракеты на аэродром в Зябровке, который контролируется силами ВС РФ", - отметила мониторинговая группа.

Напомним, Пентагон впервые подтвердил отправку в Украину нового типа ракет - AGM-88 (HARM). Они могут быть использованы для поражения российских зенитных радиолокационных систем, таких как С-400.

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