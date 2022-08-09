Они могут быть использованы для поражения российских радиолокационных систем.

В Пентагоне объявили, что США направили противорадиолокационные ракеты для украинских самолетов.

Об этом сообщает CNN.

Колин Каль, заместитель министра обороны США по политическим вопросам, заявил на брифинге, что США отправили "некоторое количество" противорадиолокационных ракет в Украину.

Он не уточнил, сколько ракет США предоставили или когда именно они были отправлены. Каль также не сказал прямо, какой тип противорадиолокационных ракет был отправлен.

По словам Каля, это часть недавних пакетов помощи.

"Мы делаем многое, чтобы в краткосрочной перспективе существующие военно-воздушные силы Украины оставались в воздухе и были более боеспособными", - сказал Каль.

Это первый раз, когда Пентагон признал отправку Украине ракет, которые могут быть использованы для поражения российских радиолокационных систем.

Представитель министерства обороны сообщил CNN, что речь идет о высокоскоростной ракете AGM-88 (HARM).

Что известно о ракете AGM-88 (HARM)?

По данным ВВС США, ракеты HARM производства Raytheon имеют дальность действия более 48 километров. Таким образом, это один из самых дальнобойных видов оружия, которые США предоставили Украине.

Ракеты могут быть использованы для поражения российских зенитных радиолокационных систем, таких как С-400.

Из-за этих систем ВВС Украины трудно действовать на больших участках украинского воздушного пространства.

Ракеты также могут быть нацелены на российские противобатарейные радары, которые российская армия использует для наведения на украинскую артиллерию.

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