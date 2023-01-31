Аббас Галямов считает, что Россия уже проиграла войну, и граждане государства-агрессора будут искать виновных.

Россия уже проиграла войну. Из-за этого в РФ становится возможным военный переворот, ведь по мере продолжения боевых действий и ухудшения ситуации на фронте граждане государства-агрессора будут искать виновных.

Такими выводами поделился бывший спичрайтер Путина и политический аналитик Аббас Галлямов в разговоре с CNN. Он заявил: "Российская экономика ухудшается. Война проиграна. В Россию возвращается все больше и больше трупов, поэтому россияне будут сталкиваться с новыми трудностями и будут пытаться найти объяснение, почему это происходит, смотреть на политический процесс и отвечать себе: "Ну, это потому, что нашей страной управляет старый тиран, старый диктатор".

По мнению Галямова, именно в этот момент военный переворот в России станет возможным. Предположительно, он наступит в течение следующих 12 месяцев.

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"Так что через год, когда политическая ситуация изменится, и во главе страны будет стоять действительно ненавистный непопулярный президент, и война будет действительно непопулярной, и им [россиянам] нужно будет пролить кровь за это, в этот момент переворот станет реальной возможностью", — добавил Галямов.

Эксперт также считает, что Путин может отменить президентские выборы в России, которые должны пройти в 2024 году. По мнению аналитика, без победы над Украиной у кремлевского диктатора могут возникнуть проблемы с избирателями.

"Россиянам он не нужен, если он не будет сильным. Он может действительно объявить военное положение и отменить выборы", — подытожил Галлямов.

Политические распри в России

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в Кремле идет противостояние между двумя лагерями — Пригожина с Суровикиным и Шойгу с Герасимовым. Причем Путин начал поддерживать последних, так как первые не справились с военными задачами в Украине.

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Россия "трещит по швам". Начался системный процесс дезинтеграции, ведь государство больше неспособно разговаривать со своими гражданами.

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