Украина гарантирует безопасность тем, кто сдался.

Министерство внутренних дел Украины фиксирует случаи сдачи в плен российских подразделений вместе с техникой.

Как отметил во время телемарафона министр внутренних дел Денис Монастырский, Украина гарантирует в таких случаях безопасность тем, кто сдался.

"Мы уже отмечаем случаи сдачи в плен, когда добровольно подразделения РФ выходят на наших военных и объявляют, что они хотят сдаться в плен, что они не участвуют в активных боевых действиях, - вместе с техникой, в частности с танками. Они уже переходят, сдаются под гарантии безопасности, осознавая, что там их никто не ждет. Их действительно пускают как пушечное мясо их командиры", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 марта в Украине официально насчитывалось 562 человека русских военнопленных.

Ранее стало известно, что вопросами относительно военнопленных в Украине будет заниматься Национальное информационное бюро. О создании такого Бюро через Министерство иностранных дел уже проинформирован Международный Комитет Красного Креста.

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