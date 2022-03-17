Функции Бюро будет выполнять ГП "Украинский национальный центр развития мира".

Вопросами относительно военнопленных с сегодняшнего дня в Украине будет заниматься Национальное информационное бюро.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в видеообращении.

"С сегодняшнего дня у нас создано Национальное информационное бюро, в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. Определено, что государственное предприятие "Украинский национальный центр развития мира", которое относится к сфере управления Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, будет юридическим лицом публичного права и будет выполнять функции Национального информационного бюро", - сказала она.

Министр добавила, что о создании такого Бюро через Министерство иностранных дел уведомлен Международный комитет Красного Креста.

Она отметила, что усиливается работа по освобождению захваченных в плен мирных граждан:

днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева,

председателя Мелитопольского районного совета Сергея Приймы,

Иванковского поселкового головы Татьяны Свириденко,

председателя Счастинской городской военно-гражданской администрации Владимира Тюрина,

секретаря Скадовского городского совета Юрия Палюха,

спасателя ГСЧС Алексея Данченко, которого российские оккупанты взяли в плен во время эвакуации мирных жителей из Гостомеля Киевской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российских пленных уже так много, что правительству Украины пришлось создать Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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