Майор Максим Жорин считает, что нельзя требовать "справедливости", если сам этого правила не соблюдаешь.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор Максим Жорин жестко раскритиковал украинцев, которые выехали за границу после начала широкомасштабной войны и теперь протестуют против приостановки предоставления им консульских услуг.

"Такая сплоченность и давление нашего мощного заграничного фронта пригодились бы - если не на реальном фронте, то хотя бы во время украинофобской блокады на границе. Если серьезно, то люди, которые в государстве решили забыть свои обязанности, не могут от него требовать соблюдения своих прав. Очень удобно с***ться в самое тяжелое для Украины время, а потом ныть, что Украина не предоставляет какие-либо услуги", - написал он, комментируя протесты украинцев в Варшаве.

Он считает, что нельзя требовать "справедливости", если сам этого правила не соблюдаешь.

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"Когда одна категория украинцев уже два года борется за будущее абсолютно для всех, а другая "живет свою жизнь" - это что-то тоже не очень справедливое", - считает Жорин.

Протесты украинцев в Варшаве - что сообщалось

Напомним, после приостановки консульских услуг для украинских мужчин за рубежом в Варшаве 300 украинцев заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" с требованием вернуть им паспорта.

"Здесь происходит ужас. Вчера, сегодня…", - рассказал специалист по делам легализации пребывания и работы иностранцев в Польше Евгений Семеняка.

По его словам, в паспортном сервисе происходят стычки, даже вызвали полицию.

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