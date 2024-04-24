Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор Максим Жорин жестко раскритиковал украинцев, которые выехали за границу после начала широкомасштабной войны и теперь протестуют против приостановки предоставления им консульских услуг.
"Такая сплоченность и давление нашего мощного заграничного фронта пригодились бы - если не на реальном фронте, то хотя бы во время украинофобской блокады на границе. Если серьезно, то люди, которые в государстве решили забыть свои обязанности, не могут от него требовать соблюдения своих прав. Очень удобно с***ться в самое тяжелое для Украины время, а потом ныть, что Украина не предоставляет какие-либо услуги", - написал он, комментируя протесты украинцев в Варшаве.
Он считает, что нельзя требовать "справедливости", если сам этого правила не соблюдаешь.
"Когда одна категория украинцев уже два года борется за будущее абсолютно для всех, а другая "живет свою жизнь" - это что-то тоже не очень справедливое", - считает Жорин.
Протесты украинцев в Варшаве - что сообщалось
Напомним, после приостановки консульских услуг для украинских мужчин за рубежом в Варшаве 300 украинцев заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" с требованием вернуть им паспорта.
"Здесь происходит ужас. Вчера, сегодня…", - рассказал специалист по делам легализации пребывания и работы иностранцев в Польше Евгений Семеняка.
По его словам, в паспортном сервисе происходят стычки, даже вызвали полицию.