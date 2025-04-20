После двух недель подготовки оккупанта бросили на войну.

Бойцы 4 батальона бригады "Спартан" захватили в плен очередного российского оккупанта.

Видео допроса россиянина они выложили в соцсети. По словам пленного, он решил пойти воевать против украинцев, чтобы избежать заключения у себя на родине, а заодно и заработать денег.

"34-летний житель Самарской области подписал контракт в феврале этого года, находясь в СИЗО. Пошел воевать, чтобы заработать денег и избежать уголовного наказания за нанесение тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении.

После 2-недельной подготовки оккупанта отправили на войну в Украину. Он получил задание занять позицию и вести наблюдение.

В "Спартане" отметили, что оккупант задание успешно провалил и попал в плен и пополнил "обменный фонд".

Плен ВСУ

"Азов" взял в плен "вагнеровца", который рассказал, как ходил с Пригожиным на Москву. Оккупант сказал, что был разочарован завершением мятежа. Уже в Беларуси он освободился и вернулся в Россию, однако там его посадили и уговорили подписать контракт с министерством обороны.

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