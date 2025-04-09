'Туристы' из Китая: эксперт ответил, сколько их может воевать против Украины

Селезнев отмечает, что потери у врага такие, что не каждый наемник получает свою первую зарплату.

Граждан Китая, которые на стороне России участвуют в войне против Украины, вероятно, будут называть наемниками, "туристами", которые воюют по собственной инициативе.

Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Фабрика новостей", комментируя новость о взятии Силами обороны Украины в плен двух граждан КНР на территории Донецкой области.

"Соответственно они не могут считаться военнопленными и являются де - факто военными преступниками. И возникает вопрос об их обмене и отправке на историческую родину. Они подпадают под очень тяжелую уголовную статью о нарушении норм и обычаев ведения боевых действий", -отметил он.

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Селезнев сказал, что сегодня трудно ответить, сколько китайцев могут участвовать в боевых действиях. "Я не думаю, что речь идет о тысячах или близко к этим позициям цифры. Я не думаю, что их количество слишком велико",- отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в РФ продолжается коммуникационная кампания, которая направлена на поощрение граждан РФ, а также тех, кто приехал в Россию, чтобы они за большие деньги шли убивать украинцев.

"И поэтому среди наемников, которые соглашаются на подписание временного контракта или по каким-то другим программам есть немало не только представителей КНР, но и других стран мира, которые охотно готовы зарабатывать таким образом деньги. Другое дело, что далеко не все из них успевают получить даже первую зарплату, потому что эффективность боевого применения украинской артиллерии, а также украинских дронов сказывается и те ежесуточные потери, которые несет российская армия абсолютно рациональные и отражающие ситуацию на поле боя", - сказал Селезнев.

При этом эксперт добавил, что не может вспомнить дней за последние полгода, когда отметка потерь врага была меньше 1000 человек в сутки.

Китайские военные попали в плен

Как сообщал УНИАН, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные захватили в плен двух китайских солдат, которые воевали против Украины на стороне РФ.

Их в плен захватили военнослужащие 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

В бригаде отметили, что двое граждан Китайской Народной Республики находились на вражеской стороне - в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск.

В Китае отреагировали на сообщение о том, что Украина взяла в плен на фронте граждан Китая, которые воевали на стороне России.

Как сообщал Sky News, короткая реакция на заявление Украины появилась из Министерства иностранных дел Китая, которое отметило, что сейчас "проверяет ситуацию" с Украиной и подчеркивает призывы к своим гражданам держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и не участвовать в вооруженных конфликтах.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не вмешивается в конфликт в Украине. При этом добавил, что ни одного китайского солдата на украинской земле не будет.

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