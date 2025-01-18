Один из егерей-десантников подбил вражескую МТ-ЛБ из гранатомета.

Воины отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины во время штурма россиян на Волчанском направлении фронта взяли в плен шесть оккупантов.

Как сообщили в ДШВ, россияне пытались прорваться на бронетехнике, однако один из егерей-десантников подбил вражескую МТ-ЛБ из гранатомета. Однако, после этого уцелевшие оккупанты спешились и начали штурмовать здание, в котором воины отдельной егерской бригады держали оборону.

"Егеря вызвали подспорье и приняли бой, который длился около трех часов. При поддержке бойцов штурмовой группы дружественного подразделения, десантники зачистили здание и захватили в плен 6 российских оккупантов", - добавили в войсках.

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Напомним, ранее сообщалось, как операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ уничтожили и взяли в плен россиян, которые несколько дней назад казнили двоих бойцов Территориальной обороны Украины.

А до этого бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" на Торецком направлении захватили в плен солдата ВС РФ. Он оказался выходцем из национального меньшинства России – народа эскимосов.

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