Бойцы 79 ОДШБр "приняли" оккупантов из "норы", где они прятались.

Воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли штурмом российскую позицию на Новопавловском направлении и вывели в плен семерых оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Telegram.

Отмечается, что после длительной атаки дронов, которая заставила оккупантов засесть в блиндаже, выдвинулась штурмовая группа 79-ки, незаметно для врага пробралась к "норе" с оккупантами.

Видео дня

"Вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: чтобы погибнуть от огня десантников, или сложить оружие. После коротких колебаний выбрали второе", - сказано в сообщении.

На видео, которое показала бригада видно как проводилась операция, а также есть рассказы 7 российских пленных, которые хвалят за хорошую работу украинский дронаров и демонстрируют страх перед украинской "Бабой Ягой",

Один из пленных рассказывает, что несколько оккупантов не хотели выполнять приказы своих российских командиров и идти на позицию и готовы были, чтобы на них оформили уголовное дело.

"Но нас все же туда привезли. Мы ждали тумана и отказывались идти в окопы. К нам приехал заместитель командира бригады, связали нам руки, забрали оружие, гранаты и так и повезли на позиции, а потом оружие забросили. Кто-то из офицеров ехал прямо за нами на машине до последнего, чтобы мы не могли соскочить с "мотолыги" и куда-то убежать. А когда уже привезли на место, где можно было разве что убежать на минное поле, или попасть под обстрел дронами и минометами, то тогда офицеры от нас отстали. Те, кто имел свободные руки, нас развязали. У нас было связано 4. Тогда мы взяли оружие в руки, потому что некуда было деваться", - рассказал рассказал россиянин.

Еще один пленный отмечает, что где-то через два часа они заняли блиндаж и по ним начали работать украинские FPV-дроны. "У вас дронщики очень хорошие, работают на 5 (у россиян 5 бальная система оценивания - УНИАН)", - добавил он. Также отметил, что сбросы были один за другим, то они даже не могли выйти, а когда вечер начинался, то "Баба Яга" ху*рит".

Что известно о "Бабе Яге" и других "бомбардировщиках"

Как сообщал УНИАН, министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время визита британского премьера Кира Стармера отметил, что в течение 2024 года украинский ОПК поставил более 30 тыс дронов-бомбардировщиков.

Он отметил, что россияне называют такие аппараты "Баба Яга", поскольку они стали для них "ночным кошмаром". Такие дроны работают преимущественно в ночное время и наносят удары по технике и личному составу врага.

Сметанин сказал, что дронов-бомберов в Украине уже десятки.

Он отметил, что россияне называют такие аппараты "Баба Яга", поскольку они стали для них "ночным кошмаром". Такие дроны работают преимущественно в ночное время и наносят удары по технике и личному составу врага.

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