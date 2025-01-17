Пленные россияне дают показания, сообщили в ССО.

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили и пленили россиян, которые несколько дней назад казнили двоих бойцов Территориальной обороны Украины, сообщили в ССО.

Отмечается, что операция по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных была тщательно спланирована.

"Когда операторы ССО выдвинулись для выполнения специальных действий, они уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен. Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады", - говорится в сообщении.

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В ССО отметили, что на допросе захваченные россияне признались, что на днях взяли в плен двоих военных сил Теробороны и доложили об этом командиру своей роты. Ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТрО услышали это и бросились бежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярой", "Лебедь", "Бум" и "Белый".

"Троих последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии России лишь полтора месяца", - добавили в ССО.

Обмен пленными 15 января

Напомним, 15 января Украина вернула из российского плена 25 тяжелобольных и раненых военных и гражданских.

"Эти люди многое пережили без должной медицинской помощи и с негуманным отношением во враждебной неволе. У раненых потеря зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней - туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям", - говорилось в сообщении Координационного штаба по обращению с военнопленными.

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