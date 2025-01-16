Два его племянника были мобилизованы – один погиб, другой – пропал без вести.

Бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" захватили в плен на Торецком направлении солдата ВС РФ. Он оказался выходцем из национального меньшинства России – народа эскимосов.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Азова". Во время разговора с украинскими военными пленный "сделал экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам".

41-летний Василий Ятаргин, по его словам, изначально служил в должности оператора-наводчика БМП. Но с 6 октября его перевели в пехоту.

"Против украинского народа ничего не имею. Я просто здесь, как бы сказать, от фашизма освободить", – заявил оккупант.

Ятаргин также добавил, что два его племянника были мобилизованы – один погиб, другой – пропал без вести. Сам он решил пойти на войну против Украины по контракту.

Пленные россияне: другие новости

Украинские защитники захватили в плен на Курщине почти три десятка оккупантов. Среди захваченных солдат есть военные из временно оккупированного Севастополя.

Недавно также стало известно, что бойцы 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" взяли в плен 23 российских оккупантов на Торецком направлении. Отмечалось, что пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания – их передадут соответствующим службам.

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