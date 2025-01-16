Военные страны-агрессора будут переданы соответствующим службам.

Бойцы 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" взяли в плен 23 российских оккупанта. Произошло это на Торецком направлении.

Об этом рассказали в самой бригаде. Отмечается, что среди пленных россиян есть как те оккупанты, которые сдались добровольно, так и найденные в подвалах или захваченные в плен во время штурмов.

"Этим солдатам ВС РФ повезло выжить. Все они были взяты в плен бойцами 12-й бригады "Азов" во время боевых действий на Торецком направлении. Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания", – говорится в сообщении.

Военные страны-агрессора будут переданы соответствующим службам.

"Надеемся, что уже в ближайшее время их обменяют на пленных украинских защитников", – добавили в бригаде "Азов".

Плен ВСУ

Недавно украинские военные взяли в плен двух бойцов из Северной Кореи, которые участвовали в боях на Курщине. Их доставили в Киев, где с солдатами КНДР общались следователи СБУ.

Также в Курской области в плен к Силам обороны попал российский военный преступник Евгений Уланцов. 21-летний оккупант причастен к расстрелам украинских пленных.

Отметим, что 16 января между Украиной и РФ состоялся первый в 2025 году обмен пленными. Домой вернулись 25 украинцев – военные и гражданский. Отмечалось, что у тех, кто вернулся, тяжелые ранения и болезни – им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

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