Некоторые пункты плана касаются того, что должна делать Украина, отметил политолог.

В плане победы, который вчера президент Владимир Зеленский представил украинцам, есть не только требования к партнерам, но и обязательства.

Об этом в эфире "Киев24" сообщил эксперт-международник Дмитрий Левусь. "И тем более там нет ничего слишком амбициозного. Нет ничего невозможного в приглашении Украины в Альянс, как это говорит сейчас представительница США в НАТО. И точно это не план требований к Альянсу, как уже пытаются говорить", - сказал аналитик.

По его словам, там есть пункты, которые предусматривают, что и как должна делать Украина.

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Он добавил, что Киев не требует от США или Европы воевать на своей стороне, а четвертый и пятый пункты плана касаются того, что непосредственно должна делать Украина:

"Это экономический пункт о наших ресурсах, которые воспринимаются, как общие для мира. И их надо защищать вместе. И пункт пять о том, что украинские контингенты после войны могут стать безопасностью для Европы. Заменить американские контингенты. Это, в частности, посыл и для США, тому же Трампу и изоляционистам, которые считают, что у США должно быть меньше представления в Европе".

План победы Украины - что известно

План победы, который накануне публично представили Украине, состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Пункты касаются политической, экономической и военной поддержки Украины.

После презентации плана, его раскритиковал аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке. По словам эксперта, его поразили не сами пункты плана, а то, что ранее в реализации каждого из этих пунктов Киеву отказали партнеры.

Между тем политолог Владимир Фесенко считает, что Запад пока не готов к украинскому плану победы. По словам эксперта, этот план - это программа максимум. И вполне вероятно, что Украина не получит положительный ответ по некоторым пунктам в ближайшее время.

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