В то же время политолог отметил, что этот план победы является комплексным и системным.

Президент Украины Владимир Зеленский представил народу Украины план победы. Публично известно о пяти пунктах плана, которые содержат политический, экономический и военный компоненты. Что означают эти пункты, и почему на Западе план раскритиковали - УНИАН узнал у Владимира Фесенко, политолога, председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

План победы обнародовали публично. Первый пункт - приглашение Украины в НАТО. Насколько это возможный сценарий в современных условиях?

Сразу отмечу, Зеленский сам прекрасно понимает, что этот план - это программа максимум. Это не означает, что уже в ближайшее время нам дадут положительный ответ по всем пунктам. К сожалению, это не так. По некоторым пунктам ответа не будет сразу. Ведь наши партнеры на Западе банально к этому не готовы.

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По НАТО - дискуссия уже вышла на новый уровень. Многие западные союзники уже предполагают, что надо Украине прислать приглашение. Однако очевидно, что членом НАТО мы можем стать только после завершения войны. И консенсуса даже относительно приглашения Украины в НАТО пока нет.

И смысл приглашения - чтобы у нас был предохранитель против шантажа Путина. Он безусловно будет требовать от нас отказаться от идеи вступления в НАТО. Но если Запад даст это приглашение, он продемонстрирует, что эта тема не является основанием для обсуждения и Украину ждут в Альянсе.

Еще один пункт касается сдерживания. По словам Зеленского, речь идет о размещении неядерного военного потенциала на территории Украины. Что он может включать?

Этот пункт полузакрытый. И, на мой взгляд, это о перспективе. Зеленский достаточно абстрактно сформулировал эту идею о сдерживании России. Речь идет о размещении неядерного военного потенциала, который бы сдерживал Россию от возможной агрессии. Понятно, что во время войны это не может произойти. Зато после войны это может стать одним из ключевых направлений нашего сотрудничества с Западом.

Мое предположение, что речь идет, в частности, о размещении военных баз с системами ПРО - противоракетной обороны. В свое время, в начале 2000-х годов, Россия была очень недовольна размещением таких типов войск США на территории восточной Европы. И сейчас это инструмент сдерживания.

Прямо об этом не говорили. Но я уверен, что в тайных приложениях речь идет и о возможностях экономического сдерживания, давления на Россию. Это тоже надо усиливать.

Еще один из пунктов плана на перспективу - это замещение американских войск на территории Европы. Для чего это нужно Украине?

Это интересная идея, поскольку это такой себе двойной пас. С одной стороны, Трампу и его команде, которые продвигают эту идею вывода американских войск из Европы. А с другой стороны, это пас европейцам, которые боятся, что американские войска могут покинуть континент. Ведь тогда кто будет защищать Европу? И тут Зеленский говорит, что мы готовы стать донорами обновленной системы безопасности в Европе, только дайте нам победить.

К слову, это не наша разработка. Первоисточником стал Борис Джонсон. Он уже летом в своей колонке высказывал похожую идею. Украина же эту идею просто расширила и добавила конкретику.

Еще один из пунктов плана касается разрешения на удары западным дальнобойным оружием по территории РФ. Мы уже давно слышим о работе над этим, однако положительного ответа на это нет. Почему именно план победы должен изменить позицию Запада?

Здесь важно понимать, не все, что предложено - будет сразу принято на Западе. И по НАТО, и по дальнобойному оружию. Но при определенных обстоятельствах, например, если Россия пойдет на новую волну эскалации против Украины, это возможно. Как вариант - применение северокорейских войск на территории Украины на стороне РФ. Тогда Запад должен как минимум предупредить Путина. Что если будет новая волна эскалации в Украине, то мы даем это разрешение. Однако, вполне возможно, что это разрешение и так будет предоставлено. И о нем не будут даже информировать.

До того, как привезти план в Украину, Зеленский презентовал его в Европе и США. И большое количество западных СМИ сообщили, что там план победы восприняли неоднозначно. С чем это связано?

Дело в том, что многие партнеры обратили внимание только на отдельные пункты. Как вот приглашение в НАТО или дальнобойное оружие. По НАТО очевидно, что не будет быстрого ответа. Здесь не может Байден или новый президент США единолично нас пригласить в НАТО. Это должно быть коллективное решение саммита. Консенсуса пока нет. Но мы видим, что ситуация постепенно меняется.

Но нельзя сводить весь этот план к одному или двум пунктам. Это неправильно. Он комплексный. Даже каждый пункт - это, фактически, раздел. А в каждом разделе есть набор своих позиций. И часть позиций на Западе поддерживают, часть пока нет.

На Западе очень упрощенно подошли к оценке этого плана. Они психологически еще не готовы к таким решениям. Но Зеленский максималист. Он всегда так действовал, все время войны. Он ставит максимальную планку и поэтапно дожимает наших партнеров. Мы видели это уже на примере танков, систем ПВО, авиации. Сначала всегда было "нет", которые потом превращались в "да".

Так что первое - не принимают во внимание комплексность этого вопроса и принимают во внимание только отдельные пункты. А второе - мне кажется, что часть критиков хочет совсем другого. Не плана победы, они хотят согласования Зеленского на условия мира от Путина. Они такого прорыва хотят. Но Украина такого не хочет.

Если обобщать представленный план победы, то о чем он?

Важная черта этого плана - это то, что он комплексный, системный. Он касается различных направлений. Как оборонных, вопросов безопасности, так же и экономических и политических. И ключевая идея - это сила. Чтобы остановить Путина, заставить его к миру, Запад должен продемонстрировать силу.

И да, они это могут сделать через поддержку Украины. А именно, чтобы мы могли перенести войну на территорию врага. Это один из ключевых месседжей плана победы. И именно для этого нужно разрешение на удары по территории РФ и вообще усиление нашего военного потенциала.

Это нужно для того, чтобы принудить Путина к завершению войны. Чем выше будет цена войны для России, тем скорее Путин будет думать о мирных переговорах. Сам по себе он эту войну не прекратит. Однако, для давления на Путина надо использовать и экономические и политические инструменты.

В то же время следует понимать, что назвать это планом победы Украины над Россией довольно сложно. Это скорее наше предложение партнерам - что надо сделать, чтобы остановить войну. А это надо сделать только силой. И здесь есть только два инструмента - усиление Украины и давление на Россию.

Здесь важно само влияние на Россию и усиление Украины. Чтобы мы вышли на новую волну переговоров с Россией на более мощных позициях. Это и есть ключевая идея.