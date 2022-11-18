В скором будущем Украина сможет создать ракету дальностью 1500 км.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак высказал предположение относительно сроков завершения войны.

"Чтобы нам обеспечить свое будущее, надо закрепить национальную идею единства украинцев и то, что у нас есть враг, который будет еще длительное время. По моему мнению, после завершения горячей фазы войны противостояние продлится минимум 10-15 лет. И для того, чтобы не произошло второй попытки Путина, Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал", - сказал специалист для Эспрессо.

Бадрак пояснил, что это возможно сделать комбинированным путем, то есть с одной стороны получать от западных партнеров вооружения и технологии, а также запустить ряд проектов совместных производств и экономических программ в области безопасности. А второе - активизировать интеграцию собственного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в это дело.

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"В частности, независимо от позиции наших партнеров, мы можем, а этот вопрос уже изучен и исследован на уровне разработчиков ракетной техники, создать ракету сначала с дальностью 500 км, затем 1000 км, а некоторые разработчики убеждают, что мы можем в скором будущем создать ракету дальностью 1500 км. Также разработчики говорят, что в этом нет особых проблем в условиях помощи западных государств с некоторыми комплектующими и элементами. Ракетную технику мы можем производить полностью самостоятельно, но определенные элементы нам все-таки нужно получать пока наш ОПК не оправится от ударов, которые нанес путинский режим", - сказал он.

Война в Украине: последние новости

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Вооруженные силы Украины наносят удары по позициям российских оккупантов на левобережье Херсонской области. В связи с этим захватчики были вынуждены подвинуться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей.

По мнению Зеленского, деоккупация Крыма положит конец войне.