По словам Ивана Ступака, заграждения не имеют смысла, если нет стабильного снабжения.

Экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак убежден, что перерезание коммуникаций и уничтожение логистики делают тщетными попытки россиян строить линии обороны.

"Вооруженные силы Украины не идут стенка на стенку. Городские бои - это не наши методы. Уничтожение складов с боекомплектом, горюче-смазочными материалами, места скопления техники в Крыму - это наша тактика", - пояснил Ступак для "Эспрессо".

По словам военного эксперта, заграждения не имеют смысла, если нет стабильного снабжения.

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"Прекращение поставок топлива, боекомплекта, еды, воды - будет заставлять россиян отходить назад. Тактика ВСУ до конца войны будет такая - разбивать склады, логистические цепочки и обходить места сосредоточения российских военных", - сказал Ступак.

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