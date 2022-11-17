Чем больше форм террора использует РФ в этой войне, тем больше средств мир в итоге направит на оружие и на защиту от потенциального повторения таких ударов, полагает президент Украины.

Президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о достижении мира с РФ, заявил, что простой остановкой огня ничего не решишь.

На фронте длиной более тысячи километров постоянно продолжаются бои, а Россия почти ежедневно осуществляет атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, заявил глава государства во время своего выступления на Bloomberg New Economy Forum.

"Что это значит с глобальной точки зрения? Вместо того чтобы вложить триллионы долларов в развитие человеческого капитала, мир будет тратить колоссальные средства на перевооружение - дополнительно к уже запланированным. Вот увидите", - сказал Зеленский.

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По его словам, сейчас весь мир внимательно наблюдает за тем, как Украина защищается, какая тактика срабатывает, какие оборонительные системы дают максимальный результат.

"Если говорить честно, лишь несколько стран могли бы сейчас защищаться от агрессии так же интенсивно, как это делаем мы. Просто нет столько снарядов, оружия. Но потенциальных агрессоров в мире и замороженных конфликтов, которые могут разгореться снова, все же больше, чем таких стран. А значит, есть бешеный дефицит безопасности. Потому что больше форм террора использует Россия в этой войне, тем больше мир в итоге направит на оружие и на защиту от потенциального повторения таких ударов, которые мы несем", - считает глава государства.

Он также добавил, что вместо того, чтобы уделять максимум внимания "зеленой" трансформации, сейчас разные правительства одинаково ищут, как бы гарантировать дешевле поставке нефти, газа, угля, чтобы снизить цены.

"Именно цена энергии, а не чистота энергии - вопрос номер один для многих. И так не было бы, если бы не российская агрессия и использование Россией энергоресурсов как оружия", - сказал Зеленский.

Президент также напомнил, что за считанные недели и абсолютно искусственно возникла угроза голода для десятков миллионов людей - не из-за засухи или экономического кризиса, а из-за военной блокады украинских портов.

По его мнению, любая новая катастрофа в той или иной стране из-за высоких цен на еду или из-за голода - это минус годы для глобального развития.

"Поэтому, когда Украина предлагает формулу мира, это действительно формула мира не просто для нас, а для мира. Когда угроза комплексная, то и ответ должен быть комплексным. Простой остановкой огня ничего не решишь. Именно такова наша формула. Надо возвращать мир – надежно, долговременно. Простым смягчением кризисов, спровоцированных Россией, не вернешь стабильности. Надо полностью демонтировать каждую угрозу", - уверен Зеленский.

Война Украины с Россией - важные заявления Владимира Зеленского

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в своей речи на саммите G20 президент Владимир Зеленский призвал мир не предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Он представил 10 решений, которые можно реализовать, чтобы гарантировать мир.

Это радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоцида, недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

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