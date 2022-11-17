По его словам, только это сможет принести мир.

Одним из условий для мира является возвращение Украине Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Простое прекращение огня не поможет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеоинтервью на Bloomberg New Economy Forum.

"Пока мы не освободим всю нашу территорию, мы не принесем мира", - сказал он.

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Глава государства отметил, что Крым - "это не просто государство в государстве, это часть нашей страны и часть нашего суверенитета".

"Поэтому действительно деоккупация Крыма и Донбасса положит конец войне", - добавил Зеленский.

По его словам, после отступления российских войск за Днепр и из-за того, что обе стороны будут окапываться в преддверии зимы, путь вперед будет трудным.

Зеленский выступил на Bloomberg New Economy Forum

Сегодня президент сообщил, что на фронте постоянно идут бои, а Россия продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

По его мнению, лишь несколько стран смогли бы сейчас защищаться от военной агрессии так же интенсивно, как это делает Украина.

Зеленский подчеркнул, что украинская формула мира важна не только для Украины, а и для всего мира.

Также он сообщил, что украинские специалисты примут участие в расследовании недавнего падения ракет в Польше.

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