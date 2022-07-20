Пионтковский считает, что деоккупация Херсона повлияет и на рядовых россиян.

Несмотря на российские заявления о "победах" в Украине, в ближайшее время ВСУ начнут контрнаступление и вскоре освободят Херсон от оккупантов.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в комментарии 24 каналу.

В связи с этим российский диктатор Путин, по данным Пионтковского, испуган относительно своей будущей политической судьбы. Отдельную роль в этом публицист отвел главе Минобороны США Ллойду Остину, заявившему о критическом моменте в российско-украинской войне. Эти слова Остина Пионтковский назвал приговором для армии РФ и лично Путина.

"Это означает, что украинская армия будет обеспечена всем необходимым для перехода в контрнаступление. Приблизительно в конце августа можно ожидать падения так называемого "освобождения" Херсона", - подчеркнул эксперт.

Потеря оккупантами Херсона повлечет политический и психологический шок в РФ, убежден Пионтковский. Путин же после этого потеряет авторитет даже в своем окружении.

"В бункере увидят, что "пахан" промахнулся", - говорит эксперт, добавив, что деоккупация Херсона также повлияет на рядовых россиян.

"Миллионы зомбированных пропагандой россиян поймут, что войну проиграли. Это вызовет серьезные изменения в России", - подчеркнул публицист.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, как именно ВСУ готовятся освобождать Херсон.