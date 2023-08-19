Нельзя отвергать сценарий повторения событий как в Махачкале, заметил политолог.

В России оттягивают до последнего объявление о новой волне мобилизации, потому что Кремль боится последствий такого решения.

Как заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Эспрессо, лишь 10% россиян активно поддерживают войну против Украины, а следовательно объявление Путиным мобилизации может спровоцировать у населения возмущение. Нельзя отвергать сценарий повторения событий как в Махачкале, добавил Пионтковский.

"Основная масса колеблющихся людей где-то 80%, которые в марте прошлого года с удовольствием посмотрели бы парад победы на Крещатике, но сейчас для них главное не стать мясом в новых российских штурмах и так называемых наступлениях, которые они планируют. Поэтому объявление мобилизации, почему его и оттягивают до последнего мгновения, просто возмутит эту массу, и махачкалинские события станут общероссийскими", - сказал эксперт.

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Мобилизация в России

Весной Государственная дума РФ приняла ряд поправок к законопроектам, которыми приравняла электронные повестки к бумажным. Ввиду того, что такая повестка считается врученной с момента отправки, а также наказания за игнорирование призыва, шансов избежать мобилизации у россиян немного.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин говорит, что российская власть заставляет людей идти под мобилизацию. В частности, для этого используют обновленные правила отправки повесток. В то же время он считает, что в РФ готовят большую мобилизацию.

По данным Генштаба ВСУ, в России прилагают огромные усилия для популяризации мобилизации. В частности, россиянам обещают за участие в войне против Украины высокое денежное обеспечение и социальный пакет.

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