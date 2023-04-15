В последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже.

Российские оккупанты используют все доступные методы для популяризации мобилизации с целью дальнейшего участия в войне против Украины, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Для восполнения потерь в живой силе Российская Федерация ведет кампанию по поддержке мобилизации. Чтобы популяризировать военную службу, используются все доступные методы. Своим гражданам российское руководство обещает высокое денежное содержание и социальный пакет. Кроме СМИ, пропагандисты применяют агитационные листовки соответствующего содержания в общественных местах", - говорится в сводке.

В частности, в последнее время отмечается активизация агитации в Воронеже.

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Мобилизация в России - что надо знать

Враг уже потерял на войне против Украины более 181 тысячи бойцов. По убеждению украинского Генштаба, несмотря на это Россия способна полностью обеспечить свои вооруженные силы личным составом для ведения войны на истощение.

Длительное время страна-агрессор продолжает скрытую мобилизацию. Кроме этого, для увеличения численности военнослужащих контрактной службы враг анонсировал призыв более 400 тысяч человек.

Весной по меньшей мере в 35 регионах РФ начали активно рассылать повестки. На днях также был принят закон, которым вводятся электронные повестки и реестр военнообязанных, что значительно упрощает процесс мобилизации населения.

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