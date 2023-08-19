Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко убежден, что Кремль ждет президентских выборов в США.

Заявление министра обороны РФ о возвращении всех русских военнопленных домой свидетельствует о том, что сейчас Кремль не рассчитывает на замораживание ситуации.

Об этом в интервью УНИАН заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, отметив при этом, сейчас Кремль ждет президентских выборов в США.

"На данном этапе россияне вряд ли рассчитывают на замораживание войны. Очевидно, что они ожидают завершения избирательных циклов в целом ряде стран Западной и Восточной Европы. В первую очередь, ориентируются на результаты предстоящих президентских выборов в США в 2024 году", - заявил эксперт.

Видео дня

Он также отметил, что Кремль все еще надеется, что страны Запада либо прекратят предоставление военной помощи Украине, либо будут ее уменьшать.

"Российское руководство, очевидно, делает ставку на то, что под гибридным влиянием российских спецслужб на ход выборов, после них может случиться так, что страны Запада либо прекратят оказание военной помощи Украине, либо будут ее уменьшать и это, в конце концов, позволит РФ претендовать на какую-то вероятную победу в этой войне", - заявил эксперт.

По словам Жовтенко, если этого не удастся сделать, Кремль пойдет на замораживание конфликта.

"Если этого не удастся сделать, то российское военно-политическое руководство будет любым способом пытаться, по крайней мере временно, заморозить конфликт, чтобы дать себе время для восстановления... и попробовать в новых условиях, через несколько лет, продолжить эту войну",-подчеркнул эксперт.

По его мнению сейчас очевидно, что оккупанты рассчитывают на длительное военное противостояние с Украиной.

"Стратегически россияне рассчитывают на длительное военное противостояние с Украиной. Они вписывают его в собственные геополитические планы широкого противостояния с так называемым коллективным Западом, со странами-членами НАТО и геополитического противостояния с США. Отказываться от такой стратегии они не планируют", - подчеркнул эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Российские пленные в Украине

15 августа 2023 года министр обороны РФ опозорился новой целью путинской "СВО" в Украине. По его словам, освобождение российских пленных - теперь главная "головная боль" для его ведомства. По его словам, на данный момент РФ уже "наладила сотрудничество" с Комитетом Красного Креста, чтобы найти пленных оккупантов в Украине.

По состоянию на 18 августа 2023 года количество российских военнопленных в Украине значительно возросло. Всего за несколько недель активных действий украинских Сил безопасности и обороны обменный фонд увеличился на 200 пленных русских. Ежедневно 3-5 российских военнослужащих сдаются в плен по программе "Хочу жить".

Вас также могут заинтересовать новости: