На момент оккупации Крыма он занимал должность диспетчера регионального структурного подразделения "Кримаерорух".

Пилот украинской авиакомпании предстанет перед судом за сотрудничество с врагом и оправдание агрессии России.

Об этом сообщает Прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя в Telegram-канале. Речь идет о бывшем диспетчере оккупационной "Крымаэронавигации".

"Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего диспетчера оккупационной "Крымаэронавигации". Правоохранители автономии задержали его на Киевщине в июле этого года", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что обвиняемый причастен к незаконной переправке лиц из России на территорию оккупированного Крыма, а также оправданию вооруженной агрессии врага.

"На момент оккупации полуострова российскими вооруженными силами 38-летний гражданин Украины занимал должность диспетчера регионального структурного подразделения ""Кримаерорух"" и начал сотрудничать с врагом", - говорится в сообщении.

Так, осуществляя диспетчерское обслуживание и контроль движения самолетов из России на территорию полуострова и в обратном направлении, уже в российской "Крымаэронавигации", обвиняемый способствовал незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

"Позже он решил переехать на материковую часть и трудоустроился в одну из украинских авиакомпаний на должность пилота. Однако, после полномасштабного вторжения РФ, обвиняемый начал активно поддерживать и оправдывать вооруженную агрессию России", - отметили в прокуратуре.

В частности, через собственные аккаунты в запрещенных соцсетях мужчина "превозносил подвиги" российской армии, распространял тезисы российской пропаганды и надеялся на оккупацию большей части Украины, включая Киев.

Так, действия обвиняемого мужчины были квалифицированы как незаконная переправка лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины); оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников (ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

СБУ разоблачила агента ФСБ во Львовской колонии

Как сообщал УНИАН, ранее киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили агента Федеральной службы безопасности России, который, отбывая наказание в исправительной колонии во Львовской области, способствовал подготовке воздушной атаки России на военную и критическую инфраструктуру области.

Среди основных целей российских оккупантов были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины и местные теплоэлектростанции. Для сбора информации и наведения российских ракет и дронов на украинские объекты мужчина пытался создать собственную сеть информаторов. К ней он хотел привлечь своих близких родственников и знакомых, которые находились "на свободе".

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