Саакашвили прокомментировал предстоящую встречу президентов РФ и США.

Первой целью президента РФ Владимира Путина в случае нового нападения на Украину является город Мариуполь.

Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили в эфире канала "Украина 24".

"Мариуполь – это первая цель Путина. Для меня встреча Байдена с Путиным – это последний реалистический шанс избежать в ближайшие месяцы крупномасштабного нападения России, в том числе на Мариуполь, Херсон, Одессу. Без этой встречи, я думал, что крупномасштабное нападение почти гарантировано. Трудно переоценить для нас значение этой встречи", - сказал Саакашвили.

По его убеждению, позиции России "всегда настолько сильны, насколько США не хотят вмешиваться".

Читайте такжеРФ может ударить по Украине одновременно с юга и севера — военный эксперт

"Когда действующий президент Обама сказал: мы не будем начинать войну с Россией из-за Украины. Когда действующий президент говорит: не волнуйтесь, мы не будем начинать войну. В 2008 году Джордж Буш спас Грузию, сказав: мы сделаем что угодно, мы будем крылатые ракеты размещать. Он поднял самолеты, отправил флот, он показывал, что готов на многие решительные действия. Мне кажется, Байден – это последний из могикан американской политики, для которого холодная война, СССР, Россия много что значат", - заявил глава исполкома Совета реформ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном блицкриге со стороны Российской Федерации до границ Донецкой и Луганской областей и попытке "прорубить" сухопутный коридор в Крым.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован