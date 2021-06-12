Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News согласился со словами ведущего, считает ли он Путина убийцей.

Российский президент Владимир Путин отреагировал на вопрос американского журналиста о том, считает ли он себя убийцей, как об этом ранее говорили сенатор Джон Маккейн и действующий президент США Джо Байден.

Об этом шла речь в интервью Путина телеканалу NBC News, которое он дал накануне встречи с Байденом.

"Послушайте, я привык к атакам с разных сторон, по разным поводам разного качества и остроты. Меня ничего не удивляет. Мы с теми людьми, с которыми работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста. Не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры, и в чем-то соперничаем", – начал Путин.

Ведущий Кейр Симмонс в ответ заметил, что не уверен, что тот дал ответ на конкретный вопрос. На что Путин добавил: "Я таких обвинений слышу десятки. Особенно в период наших тяжелых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Я всегда руководствовался интересами Российского государства и русского народа".

Кейр Симмонс:Перечислю вам несколько имен. Анна Политковская - застрелена. Александр Литвиненко - отравлен полонием. Сергей Магницкий погиб в тюрьме. Борис Немцов застрелен недалеко от Кремля. Михаил Лесин скончался в Вашингтоне от тупой травмы головы. Все ли это совпадение, господин Путин?

Владимир Путин (ухмыляясь):Послушайте, мне не хочется показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, только словесное. Вы перечислили много людей, которые на самом деле пострадали, погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News от 17 марта согласился со словами ведущего, считает ли он Путина убийцей. Он сказал, что российский президент заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях РФ очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов.

После слов Байдена о "Путине-убийце" Россия отозвала на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.

Сам Путин впоследствии ответил Байдену детской поговоркой: "Кто обзывается – сам так и называется".

16 июня в Женеве запланирована встреча обоих президентов. Накануне поездки в Британию Байдена в Белом доме ответили, что не считают, что слова американского главы каким-то образом повлияют на переговоры с российским коллегой.

"Он (Байден – ред.) никогда не стеснялся в выражении своих опасений или проблем, когда это не соответствовало демократическим ценностям, и он, безусловно, будет откровенен на этой встрече", – отметила пресс-секретарь Администрации Джейн Псаки.

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Автор: Яна Ставская