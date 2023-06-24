Террорист предположил, что Пригожину объяснили, что "прямо сейчас в мокрое место лично его разотрут".

Террорист Гиркин-Стрелков оказался недовольным решением Пригожина развернуть коллоны ЧВК "Вагнер" на пути на Москву.

"Не верю ни в какие "договоренности". Надеюсь ошибиться. Как единственный вариант - Пригожину объяснили, что прямо вот прямо сейчас в мокрое место лично его разотрут. И то не факт", - написал он.

Стрелков отметил, что было шесть сбитых боевых вертолетов (в том числе два ценнейших вертолета РЭБ, вообще не вооруженных) и один самолет РЭР (с экипажем).

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"За это "амнистия", да... Надеюсь - хотя-бы на этом примере наша армия (и конкретно Воздушно-Космические силы) навсегда запомнят "творца марша справедливости". Но, думаю, ничего еще не кончилось", - добавил он.

Заявление Пригожина - детали

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал в ходе переговоров с беларуским диктатором Александром Лукашенком остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону Москвы, сообщает пресс-служба Лукашенко. Вскоре это подтвердил и сам Пригожин.

Ранее террорист Гиркин заявил, что выбранная Пригожиным стратегия быстрого рывка на Москву, хотя и предельно рискованная, но поражает смелостью и имеет шансы на успех.

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