Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

Оккупанты имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичной является ситуация с горючим, пополнение которого осуществляется путем перевозки автоцистернами.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Трубопроводное сообщение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось.

За предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется.

Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу с белорусами, чтобы убедить их участии в войне против Украины на стороне захватчиков.

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.

На временно оккупированных территориях Луганской области принудительная мобилизация проводится хаотично: у большинства из мобилизованных нет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военной службы.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.

Украинские защитники отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника.

Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

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