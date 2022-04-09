Заместитель главы ООН по гуманитарным вопросам провел на этой неделе отдельные переговоры в Киеве и в Москве.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил в пятницу, что он не испытывает оптимизма по поводу возможности прекращения огня и остановки боевых действий в Украине.

Как пишет "Голос Америки", Гриффитс дал мрачную оценку перспективам установления мира в Украине.

Отмечается, что ранее заместитель генсека ООН встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Думаю, будет нелегко, потому что обе стороны, насколько мне известно, не доверяют друг другу. Я не испытываю оптимизма", – сказал Гриффитс.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправил Гриффитса в Москву и Киев, чтобы изучить возможность введения режима прекращения огня – это могло бы лечь в основу для переговоров о прекращении войны.

Гриффитс предположил, что добиться какого-либо перемирия будет непросто, и произойдет это не сейчас.

"Очевидно, что мы все хотим, чтобы это произошло. Но как вы знаете, особенно находясь здесь, [в Украине], это не произойдет сразу", – сказал он.

Гриффитс заявил, что он ищет способы выстроить доверие с обеих сторон и сосредоточиться на менее масштабных целях, таких как заключение перемирий в отдельных частях страны и создание гуманитарных коридоров, которые позволят гражданским лицам избежать боевых действий.

Представитель ООН сказал, что на следующей неделе он планирует посетить Турцию, где будут проходить дальнейшие переговоры о прекращении огня. Он также рассчитывает вернуться в Москву: по его словам, предыдущая поездка была только первым раундом переговоров.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что война России против Украины может завершиться победой свободы значительно быстрее, чем многие думают, если Украина получит необходимое оружие.