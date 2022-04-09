Он подчеркивает, что ежедневно будет бороться за то, чтобы получить для нашего государства все, что необходимо.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что война России против Украины может завершиться победой свободы значительно быстрее, чем многие думают, если Украина получит необходимое оружие.

Об этом он сказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

Зеленский напомнил, что обратился 8 апреля к парламенту и народу Финляндии. Он призвал финских политиков делать все для помощи Украине. Он напомнил и о том, что лучший способ остановить тиранию и защитить свободу - это предоставить Украине необходимое вооружение.

"То вооружение, которое мы неоднократно запрашивали на Западе. И какое там есть. Буду и в дальнейшем ежедневно, буквально по часам, бороться за то, чтобы получить для нашего государства все, что необходимо. Война России против нашего народа может завершиться победой свободы значительно быстрее, чем многие в мире думают, если Украина просто получит то оружие, перечень которой мы предоставили", - подчеркнул президент.

Он отметил, что любое промедление с предоставлением такого оружия Украине и любые отговорки могут означать лишь одно: "Политики хотят помочь российскому руководству больше, чем нам, украинцам".

Зеленский добавил, что еще не все в мире нашли в себе смелость, как украинцы. "Но у нас есть могущественные и принципиальные партнеры и друзья. Реальные друзья, которые помогают Украине так, чтобы нас защитить. Чтобы действительно защитить свободу в Европе. Я уверен, что победа Украины - это только вопрос времени. И я сделаю все, чтобы это время сокращалось", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, Кипр открыт к запросу со стороны США о передаче Украине своего вооружения советского производства.