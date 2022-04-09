Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что война России против Украины может завершиться победой свободы значительно быстрее, чем многие думают, если Украина получит необходимое оружие.
Об этом он сказал в видеообращении в своем Telegram-канале.
Зеленский напомнил, что обратился 8 апреля к парламенту и народу Финляндии. Он призвал финских политиков делать все для помощи Украине. Он напомнил и о том, что лучший способ остановить тиранию и защитить свободу - это предоставить Украине необходимое вооружение.
"То вооружение, которое мы неоднократно запрашивали на Западе. И какое там есть. Буду и в дальнейшем ежедневно, буквально по часам, бороться за то, чтобы получить для нашего государства все, что необходимо. Война России против нашего народа может завершиться победой свободы значительно быстрее, чем многие в мире думают, если Украина просто получит то оружие, перечень которой мы предоставили", - подчеркнул президент.
Он отметил, что любое промедление с предоставлением такого оружия Украине и любые отговорки могут означать лишь одно: "Политики хотят помочь российскому руководству больше, чем нам, украинцам".
Зеленский добавил, что еще не все в мире нашли в себе смелость, как украинцы. "Но у нас есть могущественные и принципиальные партнеры и друзья. Реальные друзья, которые помогают Украине так, чтобы нас защитить. Чтобы действительно защитить свободу в Европе. Я уверен, что победа Украины - это только вопрос времени. И я сделаю все, чтобы это время сокращалось", - сказал глава государства.
Как сообщал УНИАН, Кипр открыт к запросу со стороны США о передаче Украине своего вооружения советского производства.