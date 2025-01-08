Перемирие в Украине может повторить сценарий Первой мировой, - британский полковник

Прекращение огня в Украине может привести к повторению сценария Первой мировой войны, пишет бывший офицер британской армии, полковник Тим Коллинз в колонке для The Telegraph.
Меньше чем через две недели Дональд Трамп примет присягу в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. Мир с тревогой ожидает, какими будут его первые действия, и многие видят в его обещаниях завершить войну в Украине одну из главных интриг.
Россия и Украина истощены почти трехлетним конфликтом. Российский президент Владимир Путин, который планировал молниеносную войну, столкнулся с неожиданным сопротивлением, затянувшимся на годы. Украина, несмотря на героическое сопротивление, испытывает недостаток живой силы. Однако многие считают, что мир, даже временный, может быть полезным. Но какой ценой?
Исторические параллели
В 1905 году Россия подписала Портсмутский мирный договор, чтобы завершить войну с Японией. Российский флот потерпел сокрушительные поражения, и страна была вынуждена модернизировать свою армию. Этот период реформ вызвал у Германии опасения, что к 1916 году российская армия станет непобедимой, и подтолкнул ее к войне в 1914 году.
Мир позволит Путину выжить на посту и получить определенную победу, отмечает Коллинз. Это время он может использовать, чтобы реорганизовать свои силы, модернизировать армию и извлечь уроки из поражений. Так же, как царская Россия после поражений от Японии, Путин может планировать новые удары, когда его армия будет готова.
Украина, как и Германия в 1914 году, может решить, что лучше нанести удар, прежде чем Россия восстановит свою мощь.
Путин уже усвоил уроки о слабых сторонах Запада. Он видит социальную уязвимость, вызванную внутренними конфликтами, такими как движение Black Lives Matter или напряженность, связанная с иммиграцией. При таком сценарии он может представить, что разделенные и деморализованные западные общества могут стать легкой добычей для информационных и кибератак.
Теоретически в Европе есть много миллионов молодых мужчин боевого возраста, но слишком многие из них не считают себя потенциальными солдатами, и это может ослабить способность Европы защищаться от возможной агрессии, замечает Коллинз.
Путин, вероятно, стремился бы восстановить старые границы Советского Союза, создав государства-клиенты в Западной Европе и укрепив свое влияние в мире.
Уроки войны в Украине
Война в Украине изменила правила ведения боевых действий. Новые технологии, такие как беспилотники, гиперзвуковые ракеты, высокоточное оружие, а также кибервойна, стали определяющими.
Тот, кто сможет доминировать в ресурсной, промышленной и социальной сферах, сможет производить оборудование с технологическим преимуществом и побеждать на поле боя. Но даже самое современное оружие не заменит волю к борьбе и победе.
Украинцы, вероятно, не рассчитывают на длительный мир, который может быть достигнут, например, через условный "Мар-а-Лагский договор". Они будут готовиться к следующему раунду войны. Вопрос лишь в том, как к этому подготовится Запад.
Переговоры между Украиной и Россией - актуально
Напомним, как писали в The Guardian, вступление Дональда Трампа в должность президента США может стать отправной точкой для подготовки к мирным переговорам между Украиной и Россией.
При этом отмечалось, что пока что ни Киев, ни Москва не готовы к уступкам, чтобы завершить войну. Так, Путин хочет удержать захваченные территории, а Зеленский намерен получить значимые гарантии безопасности, чтобы избежать дальнейшей российской эскалации. Среди них - членство Украины в НАТО или присутствие западных миротворцев в стране.