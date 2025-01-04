Украина не намерена идти на уступки РФ, если не будут предоставлены существенные гарантии безопасности.

В 2025 году моральный дух украинцев, вероятно, находится на самой низкой точке с начала полномасштабного вторжения РФ. Уже совсем скоро избранный президент США Дональд Трамп вступит в новую должность, что может стать отправной точкой для подготовки к мирным переговорам, пишет The Guardian.

В издании напомнили, что будущий глава Белого дома говорил о том, что завершение войны в Украине является одним из его международных приоритетов. Он назначил своим специальным посланником американского генерала в отставке Кита Келлога, который может прибыть в Киев уже в ближайшее время.

Отмечается, что Келлог критиковал Россию за удары по Украине, но и был недоволен некоторыми действиями Киева, включая убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.

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"Подумайте о бое в клетке. У вас есть два бойца, и оба хотят отступить. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Дональд Трамп может это сделать - у него есть видение, как это сделать", - процитировали в издании слова спецпосланника Трампа.

Россия продолжает наступать, а Украине с трудом удается мобилизовать достаточное количество людей, чтобы удержать фронт. В издании заявили, что в прошлом месяце два источника в украинских частях противовоздушной обороны сообщили им, что ситуация настолько плоха, что обученных операторов ПВО отправляют на фронт в пехотные бригады.

Помимо этого в Украине все больше разочаровываются действиями администрацией нынешнего президента США Джо Байдена. В издании подчеркнули, что в Киеве считают, что решения о поддержке Украины были слишком медленными и постепенными.

В Вашингтоне же недовольны тем, что президент Украины Владимир Зеленский и его администрация не хотят снижать мобилизационный возраст, добавили журналисты. Поэтому в Киеве стали спокойнее относиться к будущей администрации Трампа, но опасения все еще есть.

"Это похоже на то, как если бы вы играли в видеоигру, долго продвигались по уровням и наконец поняли, как в ней ориентироваться. Теперь все правила изменились, и будет трудно выучить их заново", - сказал журналистам источник в сфере безопасности Украины.

В издании отметили, что Украина и Россия пока не готовы к уступкам, чтобы завершить войну. Пока российский диктатор Владимир Путин хочет удержать захваченные территории, Зеленский намерен получить значимые гарантии безопасности, чтобы избежать последующей российской эскалации. Среди них членство Украины в НАТО или присутствие западных миротворцев в стране.

Высокопоставленный западный чиновник по вопросам обороны поделился с журналистами, что пока мало признаков того, что Украина готова пойти на уступки без таких гарантий безопасности.

"Западные гарантии безопасности будут иметь решающее значение в любых мирных переговорах. Без этих гарантий что помешает Путину снова вторгнуться в страну через несколько лет?", - сказал он.

Переговоры между Украиной и РФ - важные новости

Ранее в The Washington Post сообщили, что украинские солдаты на фронте стали больше поддерживать идею мирных переговоров с РФ. Многие украинские защитники уверены, что даже если боевые действия прекратятся в 2025 году, Россия может снова напасть в будущем.

Кроме того, украинский боевой медик, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов заявил, что не стоит тешить себя иллюзиями о роли новоизбранного президента США Дональда Трампа в переговорах с РФ.

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