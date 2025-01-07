Все сводится к тому, чем готовы "пожертвовать" Путин и Зеленский, заявил Роберт Кларк.

Соглашение о перемирии между Украиной и Россией может появиться к Пасхе. Такое мнение высказал научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк, передают Sky News.

Как напоминает издание, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение войны в Украине является одним из его главных международных приоритетов, когда он вступит в должность менее чем через две недели.

"Я думаю, американская сторона определенно рассмотрит какое-то соглашение к Пасхе… Все сводится к тому, чем Путин готов пожертвовать, особенно в таких регионах, как Курская область, а также, к сожалению, от того, насколько многим готов пожертвовать президент Зеленский".

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По его мнению, "это будет невероятно сложно для Украины".

"Я думаю, что люди действительно должны уважать тот факт, что это решение Украины".

Переговоры между Украиной и Россией - актуальное

Напомним, как писали в The Guardian, вступление Дональда Трампа в должность президента США может стать отправной точкой для подготовки к мирным переговорам между Украиной и Россией.

При этом отмечалось, что пока ни Киев, ни Москва не готовы к уступкам, чтобы завершить войну. Так, Путин хочет удержать захваченные территории, а Зеленский намерен получить значимые гарантии безопасности, чтобы избежать последующей российской эскалации. Среди них - членство Украины в НАТО или присутствие западных миротворцев в стране.

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