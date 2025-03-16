В Кремле назвали 30-дневное перемирие "попыткой дать ВСУ время на передышку".

В Кремле считают, что призыв заключить о 30-дневном прекращении огня - это "попытка дать ВСУ время на передышку", и уже передали свою позицию США. Об этом заявил помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков.

"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена, российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать (перемирие) как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным", - сказал Ушаков.

Он заявил, что эту позицию и свою "озабоченность" Россия уже передала США.

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Ранее Ушаков также заявил, что Россия и США ведут подготовку к будущей встрече Трампа и Путина, и она состоится, "как только появится необходимость".

Перемирие в Украине - новости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что планы по заключению мирного соглашения о прекращении огня в Украине переходят в "оперативную фазу".

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина начала формировать команду для осуществления контроля и предотвращения провокаций России на время перемирия.

В то же время обозреватель The Times Марк Галеотти считает, что Путин боится и ненавидит принимать сложные решения и поэтом будет максимально долго тянуть с ответом на предложение о перемирии.

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