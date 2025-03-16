Президент подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы еще больше активизировать дипломатию.

Россия продолжает затягивать процесс урегулирования войны в Украине, несмотря на предложение о 30-дневном прекращении огня, которое было утверждено между украинской и американской сторонами во время переговоров в Джидде.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения о тишине на фронте Россия украла еще почти неделю - неделю войны, которая нужна только России. Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной", - сказал он.

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Зеленский отметил, что Украина продолжит бороться за защиту своей независимости. Он подчеркнул, что сейчас важнее всего - поддержка Сил обороны и безопасности Украины.

"Я благодарю каждого и каждую, кто не забывает, что оборона Украины, устойчивость Украины - это главное. Спасибо всем украинским воинам, каждому нашему подразделению. Спасибо каждому и каждой, кто работает на оборону и на наше государство. И спасибо всем украинцам за каждый сбор для нашей украинской армии", - добавил украинский лидер.

30-дневное прекращение огня - важные новости

Ранее помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что призыв заключить 30-дневное прекращение огня является "попыткой дать ВСУ время на передышку". По его словам, Кремль уже передал свою позицию США.

Кроме того, обозреватель Марк Галеотти объяснил, почему Путин тянет с решением о перемирии. По его словам, российский диктатор ненавидит принимать сложные решения.

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