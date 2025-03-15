Также бойцы отреагировали на политику Трампа в отношении Украины.

Журналисты ABC News во время своей поездки в Украину увидели, как с фронта возвращается машина скорой помощи с ранеными военными и решили спросить, верят ли они в разговоры российского диктатора Владимира Путина о мире.

Журналисты увидели одного воина, который был расстроенным. Как оказалось, он потерял трех собратьев во время удара БпЛА.

Корреспонденты телеканала спросили командира бригады, стоят ли эти жертвы, которые они приносят для защиты Украины, учитывая возможность остановки помощи со стороны США, на что он ответил:

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"Если мы потеряем поддержку, мы будем бороться голыми руками".

Также один из журналистов спросил, что думает военный о словах Путина о мире. На что он начал смеяться.

"Путин врет. Я воюю с 2014 года и знаю цену путинских войн", - отметил защитник.

Кроме того, у него спросили, переживает ли он за то, что Трамп верит лжи Путина.

"Он американский президент. Его избрали. Он не может быть дураком", - добавил командир.

Когда у него попросили прокомментировали скандальную встречу между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете, он подчеркнул:

"Возможно, это просто его (Трампа - УНИАН) стиль работы. И мы не видим полной картины".

Журналисты ABC News добавили, что никто из военных открыто не критиковал Дональда Трампа, они хотят, чтобы война закончилась.

"И они знают, что только он может реально помочь им в этом. Но они не собираются отказываться от того, за что так тяжело боролись. Однако, как выглядит конец, никто не знает", - подытожили в материале.

Возможное перемирие между Украиной и Россией - последние новости

Ранее майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко оценил возможность прекращения огня с РФ. По его словам, он не представляет, как такую огромную "машину" можно заставить одновременно прекратить огонь.

В то же время издание Financial Times писало, что у Путина мало причин прекращать войну в Украине. Журналисты подчеркнули, что задача Путина - максимально использовать преимущество России на поле боя и одновременно убедить США в том, что сближение с американским президентом идет по плану.

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