Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу, о которой даже не никто не мечтал, заявил дипломат.

Украинская армия в войне с Россией переходит на оружие стран НАТО.

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Подытоживая рабочую неделю, он уточнил, что Россию ждет еще большая изоляция в плане санкций, а украинской армии "будет чем воевать".

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой два месяца назад даже никто не задумывался. Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу, о которой даже не никто не мечтал: перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", - сказал Кулеба.

По его словам, Зеленский сумел убедить Байдена в том, что пришло время это сделать.

"И к нам поехали сначала гаубицы... но это лишь начало. К нам поедет гораздо больше. И это исторический перелом", - анонсировал министр.

Кулеба подчеркнул, что украинские военные скорее учатся обращению с новым оружием, чем страны-партнеры способны принимать решение о предоставлении этого вооружения.

Глава МИД добавил, что украинцы не должны поддаваться на последние угрозы России о якобы возможном применении ядерного оружия, поскольку это свидетельствует о признании Москвой своего поражения.

Как писал УНИАН, Германия наконец одобрила передачу Украине тяжелого вооружения. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время саммита на американской авиабазе "Рамштайн" заявила, что Берлин выделит Украине 30 зенитных танков Gepard.

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