Арахамия и Подоляк готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получат подтверждение российской стороны.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет о готовности совместно с советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком прибыть в Мариуполь на переговоры с российской стороной по эвакуации украинцев.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей", - подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что представители украинской делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.

"Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести непосредственно на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны, мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны", - подчеркнул депутат.

Ранее в среду о готовности украинской стороны провести специальный раунд переговоров в Мариуполе сообщил Михаил Подоляк.

"Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - написал он на своей странице в Twitter.

До этого в полке "Азов", который обороняет Мариуполь, сообщили о согласии украинских властей прибыть в заблокированный россиянами город.

Блокада Мариуполя: что известно

С первых дней вторжения Мариуполь является самой горячей точкой в Украине. В городе разрушено 90% всех зданий. Бои не прекращаются. Город постоянно бомбят. В Мариуполь невозможно доставить ни еду, ни медикаменты. Город находится в блокаде.

В последнее время в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали" стреляют из артиллерии и танков по жилищному сектору. Часть города уже находится под контролем россиян.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Мариуполе погибли тысячи местных жителей.