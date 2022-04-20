Завтра утром власть возобновит усилия на этом направлении.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал.

Об этом она сообщила в Telegram.

"К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах, оккупанты не смогли обеспечить надлежащее прекращение огня. Также из-за присущей неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых", - рассказала министр.

Она подчеркнула, что завтра утром власть возобновит усилия на этом направлении.

"Обращаюсь к нашим людям в Мариуполе: мы будем бороться за каждого из вас", - подчеркнула Верещук.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

С первых дней вторжения Мариуполь стал самой горячей точкой Украины. Обстрелы не прекращаются. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. В городе гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

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