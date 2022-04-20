Враг не прекращает обстрелы и держит в заложниках мирное население.

Украинские власти готовы провести встречу с российской делегацией на переговорах в Мариуполе для спасения военных и гражданских, находящихся в разрушенном городе.

Об этом заявил в видеообращении заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

По его словам, враг не прекращает попыток взять штурмом "Азовсталь", ситуация тяжелая, местами - критическая. Участие в штурме завода принимает, среди прочего, военная техника РФ, которая ранее совершала зверства под Киевом. Боец не исключил, что Путин таким образом намерен ликвидировать своих военных.

Анонсированная на сегодня эвакуация провалилась, россияне продолжили обстрелы, из-за чего гражданские не смогли покинуть территорию завода.

"Постоянные наши обращения сосредоточены на том, чтобы гражданские, наши дети, женщины покинули территорию Мариуполя, который практически весь уничтожен", - заявил военный.

Он также рассказал о сегодняшнем общении с советником главы ОП Михаилом Подоляком и руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, которые являются членами переговорной группы с РФ. По его словам, они заявили о готовности приехать на переговоры в Мариуполь с членами российской делегации.

"Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь со своим стрелковым оружием для того, чтобы спасти личный состав, вверенный нам, эвакуировать наших раненых и забрать тела погибших, похоронить их с почестями на территории, не подконтрольной РФ", - заявил "Калина".

Он также отверг условия россиян по сдаче оружия и последующему пленению.

Блокада Мариуполя: что известно

С первых дней вторжения Мариуполь является самой горячей точкой в Украине. В городе разрушено 90% всех зданий. Бои не прекращаются. Город постоянно бомбят. В Мариуполь невозможно доставить ни еду, ни медикаменты. Город находится в блокаде.

В последнее время в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали" стреляют из артиллерии и танков по жилищному сектору. Часть города уже находится под контролем россиян.