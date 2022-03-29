Глава Кремля заявил, что российски оккупанты якобы эвакуируют жителей Мариуполя.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент РФ заявил, что якобы российские оккупанты эвакуируют жителей Мариуполя

Об этом сообщает пресс-службу Кремля.

По словам Путина, для "решения тяжелой гуманитарной ситуации" в Мариуполе украинские защитники должны сложить оружие.

"Президент России подробно информировал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские военнослужащие должны прекратить сопротивление и сложить оружие", - указано в сообщении Кремля.

Как сообщал УНИАН, 26 марта президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с Путиным по условиям "исключительной гуманитарной операции" по эвакуации мирных жителей Мариуполя.

По состоянию на 27 марта в Мариуполе погибло почти 5 тысяч человек, 210 из которых - дети. Соответствующие данные предоставил мэр города Вадим Бойченко. В городе разбомблены частные и многоэтажные жилые дома, объекты инфраструктуры. Также в городе повреждены два завода, порт и воинская часть.

До блокады из города выехали до 140 тысяч человек, после блокады удалось эвакуировать 150 тысяч, в том числе – 71235 в Запорожье, а остальные - в окрестные поселки.

29 марта омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты депортируют жителей временно оккупированных территорий в Россию в фильтрационные лагеря. Всего с начала полномасштабной войны россияне вывезли полмиллиона человек. Украинцев поездами везут в Омскую, Томскую области и на дальний Сахалин.

Вас также могут заинтересовать новости: