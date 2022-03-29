В частности, из городского роддома №2 насильно вывезли более 70 человек.

Российские оккупационные силы похитили медицинский персонал и пациенток одного из роддомов Мариуполя.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают похищать жителей украинского Мариуполя.

В частности, более 70 человек насильно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе – это медицинский персонал и пациенты.

"То, что сегодня делает россия, нарушает все возможные международные права человека. Это сопоставимо с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против его воли вывезли на территорию россии. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков. Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть людей домой", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее было известно о депортации персонала и пациентов городской больницы №1. Там было примерно 600 мариупольцев.

Мариуполь сейчас окружен российскими войсками, однако контролируется украинскими силами. Из-за неудачной наступательной операции террористы бомбят инфраструктуру и убивают гражданских.

В связи с блокированием эвакуации населения и подвозом продуктов в Мариуполе погибло более 5 тысяч жителей.

В настоящее время враг депортирует тамошних жителей в Россию в фильтрационные лагеря. Всего с начала полномасштабной войны, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, россияне вывезли полмиллиона человек.

Людей поездами везут в Омскую, Томскую области и на дальний Сахалин.

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