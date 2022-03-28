В осаде сейчас находятся около 170 тысяч горожан, депортировано – 30 тысяч.

По состоянию на 27 марта в Мариуполе погибло почти 5 тысяч человек, 210 из которых - дети.

Соответствующие данные журналистам предоставил мэр города Вадим Бойченко.

По его данным, по состоянию на 27 марта в осаде город находится уже 27 суток.

Среди многоэтажных жилых домов повреждено 2 тыс. 340 (90%), из них прямым попаданием – 1 тыс. 560 (60%) и разрушено – 1 тыс. 040 (40%).

В частном секторе повреждены – 61,2 тыс. (90%) домов, из них прямым попаданием – 40,8 тыс. (60%) и разрушено – 27,2 тыс. (40%).

"Больницы: повреждено - 7 (90%), из них разрушено – 3 (40%). Поликлиники: повреждено – 4 (90%), из них разрушено – 1 (40%). Родильные дома: повреждено – 3 (100%), из них разрушено – 1 (40%). ВУЗ: повреждено - 7 (90%), из них разрушено – 3 (40%). Школы: повреждено – 57 (90%), из них разрушено – 23 (40%). Садики: повреждено – 70 (90%), из них разрушено – 28 (40%)", - сообщил мэр.

Также в городе повреждены два завода, порт и воинская часть.

До блокады из города выехали до 140 тыс. человек, после блокады удалось эвакуировать 150 тыс., в том числе – 71 тыс. 235 в Запорожье, а остальные - в окрестные поселки.

"В осаде сейчас находятся около 170 тысяч горожан, депортировано – 30 тысяч", - добавил городской голова.

Осада Мариуполя: что известно

Сейчас ситуация в городе остается трагической. В Мариупольском городском совете заявили, что все больше людей умирают от голода.

По состоянию на 28 марта, как сообщил городской голова Вадим Бойченко, в осажденном Мариуполе остается около 160 тысяч мирных жителей.

ООН получает все больше данных, подтверждающих наличие массовых захоронений в Мариуполе.

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