Главной темой диалога станет масштабная эвакуация гражданского населения из Мариуполя.

В Елисейском дворце подтвердили запланированный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, звонок намечен на 16:30.

Главной темой диалога станет масштабная эвакуация гражданского населения из Мариуполя с привлечением Франции, Греции и Турции, сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если Запад ничего не сделает для помощи Мариуполю, это будет его коллективная вина.

Как сообщал УНИАН, 26 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит с Путиным условия "исключительной гуманитарной операции" по эвакуации мирных жителей Мариуполя. "У нас были очень конкретные обсуждения с мэром Мариуполя и украинскими властями. Затем мы будем вести переговоры с российской стороной", - сказал он. По словам Макрона, операция будет проведена с Турцией и Грецией по эвакуации мирных жителей, которые хотят покинуть осажденный город.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который назвал Путина мясником. В частности Макрон сказал, что "не употреблял бы" в адрес Путина слова, которые употребил Байден, чтобы сохранять возможность вести какой-то диалог с президентом РФ.

Ситуация в Мариуполе

По состоянию на 27 марта в Мариуполе погибло почти 5 тыс. человек, 210 из которых - дети. Соответствующие данные предоставил мэр города Вадим Бойченко. В городе разбомблены частные и многоэтажные жилые дома, объекты инфраструктуры. Также в городе повреждены два завода, порт и воинская часть.

До блокады из города выехали до 140 тыс. человек, после блокады удалось эвакуировать 150 тыс., в том числе – 71 тыс. 235 в Запорожье, а остальные - в окрестные поселки.

В настоящее время ситуация в городе остается трагической. В Мариупольском городском совете заявили, что все больше людей умирают от голода. По состоянию на 28 марта, как сообщил Бойченко, в осажденном Мариуполе остается около 160 тыс. мирных жителей.

ООН получает все больше данных, подтверждающих наличие массовых захоронений в Мариуполе.