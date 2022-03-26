Во время телефонного разговора Макрона и Путина Франция потребует от России снять осаду Мариуполя.

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с Путиным условия "исключительной гуманитарной операции" по эвакуации мирных жителей Мариуполя.

Об этом заявил он на пресс-конференции в пятницу.

"У нас были очень конкретные обсуждения с мэром Мариуполя и украинскими властями. Затем мы будем вести переговоры с российской стороной", - сказал он.

По словам Макрона, операция будет проведена с Турцией и Грецией по эвакуации мирных жителей, которые хотят покинуть осажденный город.

Во время телефонного разговора Макрона и Путина Франция потребует от России снять осаду Мариуполя, чтобы гражданские лица, желающие покинуть Мариуполь, могли эвакуироваться, а гуманитарная помощь могла быть направлена тем, кто решил остаться, уточнили в Елисейском дворце.

"Мы организуем все в самых лучших возможных условиях. В этом городе с населением более 400 тысяч человек, еще 150 тысяч жителей живут в катастрофических условиях", - сказал Макрон.

Как сообщал УНИАН, в окруженном российскими оккупантами Мариуполе начали бесплатно раздавать гробы на захоронения погибших горожан.

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