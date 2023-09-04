Кузьминов рассказал, что летчиков-отказников увозили в наручниках.

Российский пилот Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8, рассказал о погибших знакомых и судьбе летчиков-отказников. Так, по его словам, на войне РФ против Украины среди его знакомых погибло 15-20 человек.

Интервью с Кузьминовым опубликовали на канале Владимира Золкина. Отвечая на вопрос журналиста о том, сколько за все время войны погибло его знакомых летчиков, Кузьминов сказал: "Достаточно… Из моих знакомых, может, 15-20 человек. Прям которых я лично знал, с которыми состоял в каких-то отношениях. Не просто так, один раз видел".

Пилот также добавил, что вертолетов и самолетов у России "очень много". Речь идет о сотнях единиц.

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Кузьминов отметил, что обеспечение личного состава плохое. По его словам, во время так называемой "СВО" его зарплата составляла 150 тыс. рублей (около 57 тысяч гривень, – УНИАН).

На вопрос о том, есть ли среди летчиков отказники, Кузьминов сказал: "Есть, конечно. Об этом не говорят просто никому… Когда был мятеж (Пригожина – УНИАН) и когда были приказы лететь, были ребята, которые отказались лететь. И что вы думаете? Через полчала приехала машина, их в наручники и куда-то увезли". Он уточнил, что лететь отказались минимум два человека.

Российский пилот Кузьминов перегнал в Украину Ми-8

23 августа СМИ сообщили, что на территории одной из военных баз в Украине приземлился российский боевой вертолет Ми-8. Отмечалось, что борт повреждений не получил и может эксплуатироваться Вооруженными силами Украины.

Позже в ГУР заявили, что была проведена спецоперация, в ходе которой российский пилот добровольно перегнал вертолет. Глава разведки Кирилл Буданов назвал эту операцию одной из лучших. Он подчеркнул, что незадолго до ее реализации семью пилота незаметно вывезли из РФ.

Украинская разведка также обнародовала документальный фильм "Сбитые летчики России", в котором рассказала, как российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8. Спецоперация имела кодовое название "Синица".

В фильме Кузьминов раскрыл детали операции, отметив, что поступил так, поскольку выступает против агрессивной войны и не хочет быть причастным к военным преступлениям.

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