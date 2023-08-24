Буданов считает эту операцию одной из лучших.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал детали операции с российским вертолетом Ми-8, который приземлился в Харьковской области.

Как пишет "Радио Свобода", к пилоту нашли правильный подход, создали условия, чтобы незаметно для всех вывезти всю его семью, создать такие условия, чтобы он смог перегнать это судно с экипажем, который не знал, что происходит. Кроме пилота, на борту находились еще два человека. Когда они поняли, где сели, то попытались скрыться.

"К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы взять живыми, но есть что имеем. А пилот наш прекрасно чувствует себя, у него все хорошо", - отметил Буданов.

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Почему пилот решил сотрудничать с Украиной – неизвестно. Буданов считает эту операцию одной из лучших. Вертолет Ми-8 сейчас находится в Киеве, а пилота никто не держит за решеткой.

"У него есть два варианта, но он склоняется к тому, чтобы быть в Украине", – добавляет Буданов.

Операция с российским вертолетом Ми-8 - подробности

Российский военный вертолет Ми-8 приземлился на одной из военных баз ВСУ. Отмечается, что вертолет полностью цел, и его смогут использовать для нужд ВСУ после детального осмотра и изучения оборудования.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил, что такое событие действительно имело место, но уклонился от подробностей.

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