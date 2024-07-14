Российские самолеты больше не смогут безнаказанно сбрасывать УАБы и ФАБы на украинские позиции на линии фронта, отметил ветеран.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и прибытие первых многоцелевых истребителей F-16 полностью изменит весь расклад сил в небе в войне с Россией.

Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV. В частности, у него спросили, насколько сильно сыграет на усиление Украины прибытие 20 истребителей F-16 до конца текущего года.

"Это очень сильно сыграет. И кстати, по тому, как Россия развернула кампанию по уничтожению того, что еще осталось от наших военных аэродромов, понятно, насколько сами россияне ожидают этого дня прибытия F-16, и насколько они этого дня боятся. Они пытаются сейчас сделать все возможное для того, чтобы у нас вообще не было инфраструктуры, чтобы принять эти F-16 и их обслуживать. Насколько я могу судить, они нам жизнь усложнили, но это было предусмотрено, и инфраструктура не привязана только к тем большим аэродромам, которые они сейчас уничтожают. Она гораздо больше распылена по стране, и соответственно - менее уязвима", - отметил Дикий.

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По его убеждению, день прибытия истребителей F-16 в Украину очень многое изменит. "Когда в нашем небе появится первая хотя бы первая эскадрилья F-16 - это фактически лишит россиян одного из двух их преимуществ", - подчеркнул Дикий.

Он сказал, что россияне сейчас на фронте имеют два преимущества - это количество "пушечного мяса" (по количеству солдат россияне преобладают в разы) и это преимущество в воздухе. Сейчас ВСУ ничего не могут сделать против российского превосходства в воздухе.

"То, что они могут запускать планирующие авиабомбы, - УАБы и ФАБы за 50-70 км - это их ключевое преимущество. А F-16 прибудут не голые. F-16 прибудут с определенным пакетом вооружений, и в частности, к ним идут со 100-километровым радиусом действия ракеты "воздух-воздух". Сопоставляем эти цифры: 50-70 км - это расстояние, с которого россияне запускают УАБы и ФАБы, а у нас появляются ракеты "воздух-воздух", которые способны доставать их самолеты за 100 км. Это сразу поменяет полностью весь расклад в небе", - подчеркнул Дикий.

Он уточнил, это не будет означать, что Украина получит в небе преимущество. В то же время появится угроза для российских самолетов, которые не смогут безнаказанно запускать УАБы и возвращаться на аэродромы.

"Как только появляется хотя бы первая эскадрилья F-16 и начинает работать этими 100-км ракетами - все, для них каждый вылет на бомбардировку из фактически безнаказанного карательного, который он есть сейчас, превращается в крайне рискованный боевой вылет. Это будет совсем другая история", - подчеркнул Дикий.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 уже этим летом будут летать в небе Украины. В частности, правительства Нидерландов и Дании при поддержке США находятся в процессе пожертвования Украине истребителей американского производства F-16.

Источник издания Bloomberg сообщил, что в Украине рассчитывают получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года.

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