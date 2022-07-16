HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

В Пентагоне считают, что эффективное использование Украиной дальнобойных РСЗО HIMARS могло замедлить продвижение российских войск.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона.

Удары по складах боеприпасов врага и военных базах из американских систем залпового огня, по словам американского военного, "оказывают на это (возможность проведения операций на передовой - УНИАН) очень и очень значительное влияние".

"Все видят, что русские замедлили свои передвижения и продвижение. Мне трудно поверить, что это не может быть как-то связано с потерей боеприпасов или с потерей кого-то, кто мог бы сказать им, куда идти", - объяснил представитель министерства обороны.

HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

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